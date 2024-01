[rencontre] Jean-Marc Jourquin et le hautbois Le Musée des Instruments à vent La Couture-Boussey, samedi 6 avril 2024.

[rencontre] Jean-Marc Jourquin et le hautbois Rencontre avec un facteur Samedi 6 avril, 15h00 Le Musée des Instruments à vent Gratuit

Début : 2024-04-06T15:00:00+02:00 – 2024-04-06T16:30:00+02:00

Fin : 2024-04-06T15:00:00+02:00 – 2024-04-06T16:30:00+02:00

Rencontre avec l’atelier Parmenon sur la flûte traversière

Samedi 6 avril 2024

15h-16h30

Par Jean-Marc Jourquin

À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Arts

Gratuit

À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art 2024, et en compagnie de Jean-Marc Jourquin, fabricant de hautbois avec plus de 40 ans de métiers au sein de la Maison Marigaux, venez découvrir les étapes de fabrication du hautbois, dernier instrument à être encore fabriqué de nos jours à La Couture-Boussey.

Jean-Marc Jourquin

Le Musée des Instruments à vent 2, rue d’Ivry 27750 La Couture-Boussey La Couture-Boussey 27750 Eure Normandie 02 32 36 28 80 http://www.lacoutureboussey.fr/lcb-mairie/index.php/fr/musee https://www.facebook.com/MuseeMiv;https://www.instagram.com/museemiv/?hl=fr;https://twitter.com/MuseeMiv;https://fr.linkedin.com/company/le-mus%C3%A9e-des-instruments-%C3%A0-vent;https://www.pinterest.fr/MuseeMiv/le-mus%C3%A9e-des-instruments-%C3%A0-vent/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 32 36 28 80 »}, {« type »: « email », « value »: « miv@epn-agglo.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/MuseeMiv »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.lemiv.fr/fr/ »}] Accès libre

