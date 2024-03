RENCONTRE JAZZ QUINTET 5 TÊTES Plaissan, samedi 9 mars 2024.

Né d’une idée du tromboniste Beppe Caruso, le Quintet 5 Têtes réunit différents mondes musicaux, ceux du classique et du jazz.

La formation épouse le modèle d’un quintette de musique de chambre, et associe outre le violon, le violoncelle, la flûte traversière, à des instruments plus insolites que sont le saxophone alto et le trombone.

Son répertoire est un voyage entre les compositions de Georges Gershwin et celles de Bill Evans.

Cette musique, construite sur une harmonie jazz, est riche de moments d’improvisation mais fait place également à des thèmes chantés.

En 1ère partie de concert, des élèves musiciens de l’école de musique partageront des extraits de ce répertoire préparés avec la complicité des musiciens invités. .

Plaissan 34230 Hérault Occitanie ecole-musique@cc-vallee-herault.fr

