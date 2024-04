Rencontre jardin d’échange universel Café associatif l’Imaginaire Lalinde, samedi 27 avril 2024.

Rencontre jardin d’échange universel Café associatif l’Imaginaire Lalinde Dordogne

Un système d’échange d’offres et de demandes locales et dématérialisées par le biais d’un carnet en point jeu. Vous ne le connaissez pas ou vous le connaissez depuis plusieurs années sur le territoire, venez nombreux et accompagnés si vous le souhaitez. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 15:00:00

fin : 2024-04-27

Café associatif l’Imaginaire 4 rue du Pont

Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@assolimaginaire.fr

L’événement Rencontre jardin d’échange universel Lalinde a été mis à jour le 2024-04-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides