Rencontre islamo-chrétienne dans l’engagement pour les pauvres ? La figure de la kénose chez Afîf Osseïrane et Serge de Laugier de Beaurecueil Facultés Loyola Paris Paris, mercredi 20 mars 2024.

Début : 2024-03-20T19:30:00+01:00 – 2024-03-20T21:30:00+01:00

Le Libanais converti de l’islam chiite, Afîf Osseirane et le dominicain Serge de Beaurecueil donnent une forme particulière à la voie chrétienne de la kénose : tous deux vivent intensément de la rencontre avec les plus pauvres et les plus petits de la société. Tous deux remettent en question le parcours réussi de l’éducation formelle et approfondissent leur spiritualité par le renoncement. Enfin, tous deux empruntent le chemin de la bassesse dans la reconnaissance d’une qualité propre de la spiritualité islamique, profondément significative pour eux. En même temps, le chemin qui les rapproche de l’islam et des hommes musulmans est profondément chrétien et ils le comprennent comme une imitation de la kénose du Christ. Comment le chemin de la kénose peut-il aussi façonner la relation avec l’islam ?

Avec : Tobias SPECKER

Facultés Loyola Paris 35 bis rue de Sèvres, 75006 Paris