À l’occasion de la 25e édition de la Fête des jardins et de l’agriculture urbaine, Catherine de Bourgoing, historienne des jardins, vous raconte l’histoire du jardin du musée de la Vie romantique : du début du XIXe siècle à nos jours !

Depuis 25 ans, cette manifestation rassemble, le temps d’un week-end, des milliers de visiteurs venus découvrir ou redécouvrir les espaces verts de la capitale.​

Catherine de Bourgoing, historienne des jardins et commissaire des expositions ‘Les jardins romantiques français’ et ‘Pierre-Joseph Redouté, le pouvoir des fleurs’, vous accueille dans la cour du musée dimanche 26 septembre pour vous en raconter l’histoire autour de deux thématiques :

Le jardin à l’époque du peintre Ary Scheffer – parcs et jardins romantiques dans le quartier de la Nouvelle Athènes

Le jardin du musée aujourd’hui – variétés présentes et entretien des plantes

Histoire de la manifestation

La 25e édition de la Fête des jardins et de l’agriculture urbaine – le samedi 25 et le dimanche 26 septembre 2021 – s’adresse aux adeptes de jardinage et de nature, et à tous ceux qui souhaitent tout savoir sur l’agriculture urbaine, sur les bois, les squares, les jardins et les parcs de la Ville de Paris et sur les personnes qui en prennent soin.

Avec l’arrivée de l’automne, les parcs et jardins de Paris vous ouvrent leurs portes dans le cadre de la fête des jardins. Des animations gratuites sont organisées dans tous les arrondissements de la capitale : visites guidées, jeux, ateliers de jardinage, concerts, découvertes, démonstrations, promenades… il y en a pour tous les goûts et tous les âges.

