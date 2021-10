Rencontre interprofessionnelle (Ateliers pour femmes victimes de violence) Pôle associatif Désiré Colombe, 25 novembre 2021, Nantes.

2021-11-25 dans la salle Charles Brunellière

Horaire : 13:30 15:00

Gratuit : oui Nombre de places limité. Inscription nécessaire avant le 20 novembre 2022 ;par téléphone au 06 40 22 94 93par mail : association.epsylon@gmail.com Professionnels et bénévoles du secteur médico-social dans la salle Charles Brunellière

L’association Epsylon propose un temps d’échange et d’expérimentation autour du projet d’ateliers d’expression créative à visée thérapeutique “J’écoute mon corps !” auprès de femmes victimes de violences physiques ou verbales. Cet événement s’inscrit dans le cadre de la journée consacrée à la lutte contre les violences faites aux femmes et organisée par la Mission Égalité de la Ville de Nantes et s’adresse aux acteurs professionnels et bénévoles qui aimeraient en savoir davantage sur cette proposition. Les ateliers offriront à ces femmes un espace-temps et la possibilité d’une parole qui les soutiennent sur le plan psycho-corporel. Ils s’organiseront en trois cycles fondés chacun autour d’une médiation artistique, mouvement, musique, modelage et écriture. Les animatrices de ces ateliers sont Sandra Walle (danse thérapeute), Lara Wakim (musicothérapeute), Sylvie Ugarte (art thérapeute) et Edwige Yam (psychologue clinicienne).

Pôle associatif Désiré Colombe adresse1} Centre-ville Nantes 44100 Centre-ville

0640229493 https://www.associationepsylon.com/