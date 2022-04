Rencontre internationale de Sport-Boules France/Italie Montélimar Montélimar Catégories d’évènement: Drôme

Montélimar

Rencontre internationale de Sport-Boules France/Italie
Stade bouliste de l'hippodrome Route d'Espeluche Montélimar
2022-05-14 – 2022-05-15

2022-05-14 – 2022-05-15 Stade bouliste de l’hippodrome Route d’Espeluche

L'équipe de France senior masculine reçoit son homologue italienne au stade bouliste de l'hippodrome.
umsboules.montelimar@gmail.com +33 6 32 25 02 14

