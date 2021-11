Hirson Médiathèque du Château Aisne, Hirson Rencontre intergénérationnelle Médiathèque du Château Hirson Catégories d’évènement: Aisne

le vendredi 21 janvier 2022 à 15:00

Rencontre intergénérationnelle entre des enfants des TAP d’une classe de CE1 et des Séniors du Chantier d’insertion “Bien être Séniors” du CCAS. Lectures à voix haute d’histoires avec pour thématique “L’hiver”. Pour finir, écoute d’un conte audio.

Réservé au chantier d’insertion “Bien être Séniors” et aux enfants des TAP.

2022-01-21T15:00:00 2022-01-21T16:00:00

