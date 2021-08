Rencontre intergénérationnelle autour du patrimoine à Saint-Philippe Salle Henri Madoré, 17 septembre 2021, Saint-Philippe.

le vendredi 17 septembre à Salle Henri Madoré

Dès la rentrée scolaire du mois d’août 2021, avec le soutien de la municipalité de Saint-Philippe, les élèves des différentes écoles du territoire communal sont invités à découvrir ou redécouvrir la richesse patrimoniale et mémorielle de leur ville par le biais d’un projet pédagogique et d’une valorisation dans le cadre des prochaines Journées Européennes du Patrimoine. Ainsi, pendant quelques semaines, sera proposé aux élèves de partir à la rencontre de leur patrimoine, d’échanger sur le « Saint-Philippe lontan » avec les personnes âgées, d’être sensibilisés à l’histoire de leur ville, de vivre une situation d’apprentissage qui les engagent dans un questionnement, dans une quête exploratoire mobilisatrice et porteuse de sens. Une valorisation de ce projet est prévue à la salle Henri Madoré lors de la journée du vendredi 17 septembre 2021 consacrée au public scolaire. Les élèves pourront à cette occasion prendre la parole et échanger avec les membres de l’association « Les Jours Heureux » sur le « Saint-Philippe lontan » afin de renforcer et pérenniser le lien intergénérationnel articulé autour de l’éducation, du patrimoine et de la passation de mémoire. Par ailleurs, cette journée sera également animée d’un échange avec des archéologues ainsi que des membres de l’association Cacao Péï sur la thématique des fouilles archéologiques préventives programmées à l’ancienne usine du Baril dans le cadre d’un projet de réhabilitation et de valorisation du site patrimonial.

Découvrir son patrimoine, échanger sur son histoire, tisser un lien intergénérationnel durable… Tel est le programme des élèves de Saint-Philippe dès la rentrée prochaine à l’occasion des JEP 2021 !

Salle Henri Madoré 1 rue du Stade Saint-Philippe Saint-Philippe



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T09:00:00 2021-09-17T11:30:00;2021-09-17T13:30:00 2021-09-17T15:00:00