Rencontre inter chorales Lesneven Lesneven Catégories d’évènement: Finistère

Lesneven

Rencontre inter chorales Lesneven, 20 mars 2022, Lesneven. Rencontre inter chorales Salle de l’Arvorik 1 rue du Rétalaire Lesneven

2022-03-20 – 2022-03-20 Salle de l’Arvorik 1 rue du Rétalaire

Lesneven Finistère Lesneven La chorale 2SI2LA du Folgoët reçoit la chorale Étincelles de Porspoder.

Elles chanteront des titres des Beatles, Eurythmics, Ben E.King, Miossec, Daho, Gotainer, Eddy Mitchell ou encore Birking ! 2si2la.lefolgoet@gmail.com La chorale 2SI2LA du Folgoët reçoit la chorale Étincelles de Porspoder.

Elles chanteront des titres des Beatles, Eurythmics, Ben E.King, Miossec, Daho, Gotainer, Eddy Mitchell ou encore Birking ! Salle de l’Arvorik 1 rue du Rétalaire Lesneven

dernière mise à jour : 2022-02-09 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Lesneven Autres Lieu Lesneven Adresse Salle de l'Arvorik 1 rue du Rétalaire Ville Lesneven lieuville Salle de l'Arvorik 1 rue du Rétalaire Lesneven Departement Finistère

Lesneven Lesneven Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lesneven/

Rencontre inter chorales Lesneven 2022-03-20 was last modified: by Rencontre inter chorales Lesneven Lesneven 20 mars 2022 finistère Lesneven

Lesneven Finistère