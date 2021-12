[ RENCONTRE ] Intelligence collective au service du réemploi : le projet IKOS Maison écocitoyenne, 13 janvier 2022, Bordeaux.

Deux dynamiques difficiles à concilier quand on sait que la surconsommation surexploite les ressources naturelles, surproduit des déchets, accroit les inégalités et pollue eau, sol et air… Mais il existe des moyens pour freiner la décadence, et l’un est le réemploi. Sur la métropole de Bordeaux, un projet, ïkos, offre une alternative à ce scénario. Lancé en 2017 par cinq acteurs de l’économie sociale et solidaire qui ont misé sur le collectif et la mutualisation, le projet ïkos s’inscrit dans un nouveau monde synonyme d’usage, de réutilisation, de partage et de qualité. Sur ce bassin de population de près d’1 million d’habitants et d’habitantes qu’est Bordeaux Métropole, ïkos se présente comme un village du réemploi, de la réparation et du recyclage et un lieu de référence ouvert à tous et toutes. Public adulte, accès libre. En savoir : [https://ikos-bordeaux.fr/](https://ikos-bordeaux.fr/)

Au fil des années, nous nous sentons de plus en plus déchirés entre deux rôles que la société nous assigne : consommer plus et être responsable. Facile à dire !

