[rencontre] Insurrections lyriques (écologie, chanson et paysage) · Fredda & Corinne Morel Darleux La Maison des métallos Paris, mardi 26 mars 2024.

Le mardi 26 mars 2024

de 19h00 à 20h30

.Public adolescents adultes. payant

durée 1h30

tarifs 5, 9 ou 12€ (au choix, sans condition)

réservation conseillée

Insurrections lyriques au programme avec la chanteuse Fredda qui nous livre, avec « Grandeur nature », un set réunissant ses chansons écologiques et contemplatives & l’autrice et militante Corinne Morel Darleux à l’œuvre engagée, singulière et poétique. Deux regards qui portent au loin.

Les Vosges, la Méditerranée, l’Amérique des grands espaces : autant de territoires traversés par la chanteuse Fredda au cours de ses sept albums. Ses textes écoféministes engagés se déploient entre blues acoustique et chansons pop easy, une couleur singulière dans le paysage musical féminin qui culmine avec le somptueux Phosphène, paru en 2023. Pour cette rencontre printanière, elle nous offre, avec « Grandeur nature », un set spécialement conçu pour la Maison des métallos, une sélection de ses chansons écologiques et contemplatives et des lectures extraites de ses carnets de voyages. Elle sera accompagnée à la guitare par le chanteur et réalisateur Pascal Parisot.

Direction le Vercors avec l’essayiste et romancière Corinne Morel Darleux qui y a posé ses valises depuis près de quinze ans. Engagée dans de nombreux réseaux écologistes, libertaires et paysans, elle se consacre au militantisme de terrain et à l’écriture. Depuis 2019 et le très remarqué Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce, elle développe une œuvre singulière, à la fois poétique et affûtée, qui questionne notre rapport au monde et en appelle à la dignité. Son dernier ouvrage Alors nous irons trouver la beauté ailleurs vient de paraître aux éditions Libertalia.

Une rencontre programmée par Olivier Martinaud et modérée par Natacha Triou.

Ces ouvrages seront en vente sur place lors de cette rencontre grâce à la présence de notre partenaire, Libertaria, éditions & librairie (Montreuil).

La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

Contact : https://www.maisondesmetallos.paris/rencontre-insurrections-lyriques +33142002520 reservation@maisondesmetallos.paris

©Julien Bourgeois