Caen Calvados Territoires pionniers lance la quatrième édition de Chantiers communs à Caen en compagnie de deux coopératives d’architecture.

Studiolada et Anatomies d’architecture, font le choix d’une pratique locale, s’appuyant sur la culture et les savoir-faire du territoire et qui expérimentent de nouvelles manières de construire.

Plus d'informations sur le site de Chantiers Communs.

