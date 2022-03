Rencontre Inaugurale Maison de l’Architecture de Franche-Comté, 12 avril 2022, Besançon.

| RENCONTRE INAUGURALE | Avec Julien King-Georges. ? Maison de l’Architecture de Franche-Comté ? 12 avril à 18h30 ? Entrée libre ? En prélude à l’exposition “Petites Architectures dans le grand paysage”, Julien King-Georges vous convie à un temps d’échange autour de son travail, de son expérience, de ses ressources. Architecte-plasticien, il est également le réalisateur du documentaire “Quand l’écologie sort du bois”, un “film d’éveil” autour de l’arbre. ? “Je viens à votre rencontre vous parler des arbres, du paysage, de l’arbre habitat, de la construction. Je suis né à Douala au Cameroun, dans cette partie du monde, on dit que les êtres humains sont faits de chair et de bois, et que les arbres sont des êtres vivants comme vous et moi, ils méritent notre respect et notre attention. Donc, les arbres parlent, mangent, ont des sauts d’humeur, font des bébés… Ils ont des mœurs différentes selon les espèces, les milieux, la géographie. […] Il y a tant de choses à dire sur les arbres, tant d’histoires et d’usages, tant de coutumes selon les pays, les endroits du monde. […]” Thaon, le 5 mars 2022, 7 h 40 Julien King-Georges. ? Le texte complet de Julien King-Georges, invitation sensible poétique, élan d’ouverture et de sympathie, est à retrouver ici : [https://maisondelarchi-fc.fr/activites/petites-architectures-dans-le-grand-paysage/](https://maisondelarchi-fc.fr/activites/petites-architectures-dans-le-grand-paysage/)

Entrée libre

Avec Julien King-Georges

Maison de l’Architecture de Franche-Comté 2 rue de Pontarlier, 25000 Besançon Besançon Centre-Chapelle des Buis Doubs



2022-04-12T18:30:00 2022-04-12T20:00:00