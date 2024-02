Rencontre inaugurale Atelie Aïno & BC Architects Auditorium de l’Esam Caen/Cherbourg Caen, vendredi 1 mars 2024.

Territoires pionniers vous donne rendez-vous pour le lancement de la 6e édition de Chantiers communs et la soirée inaugurale qui ouvre ce mois de conquête joyeuse et collective de nos territoires.

Les architectes de l’Atelier Aïno et de BC Architects, avec la complicité de l’Atelier MARE, présenteront leurs réflexions et travaux, autour des relations entre matières et architecture, en circuit court, et s’interrogeront sur les chantiers communs à mettre en œuvre collectivement aujourd’hui pour engager des transformations écologiques et sociales dans les milieux que nous habitons.

Accueillie une nouvelle fois dans l’auditorium de l’ésam Caen/Cherbourg, la soirée se prolongera au Pavillon lors du vernissage des expositions à partir de 20h.

Avec les architectes Élise Giordano, fondatrice de l’Atelier Aïno, les architectes de BC Architects, Hannah Höfte et Marion Chapon de l’Atelier MARE, les représentant·es de l’ésam Caen/Cherbourg et de Territoires pionniers.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 18:00:00

fin : 2024-03-01 20:00:00

Auditorium de l’Esam Caen/Cherbourg 17 Cours Caffarelli

Caen 14000 Calvados Normandie reservations@chantierscommuns.fr

