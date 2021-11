Albi Le Frigo Albi, Tarn Rencontre improvisée danse, musique, lumières et arts plastiques Le Frigo Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Rencontre improvisée danse, musique, lumières et arts plastiques

Le Frigo, le mardi 7 décembre à 20:30

Le Frigo, le mardi 7 décembre à 20:30

Tous unissent leurs talents pour une soirée de musique, danse, et arts plastiques savamment mise en lumières. Et bien sûr toute en improvisation. L’idéal pour un moment de surprises et de découvertes. Avec deux danseuses, deux contrebassistes, un danseur, une plasticienne et un éclairagiste Le Frigo 9, rue Bonne Cambe Albi Albi Tarn

Le Frigo
Adresse 9, rue Bonne Cambe Albi
Ville Albi