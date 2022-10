Rencontre improvisée Centre Paris Anim’ Interclub 17 Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Rencontre improvisée Centre Paris Anim’ Interclub 17, 14 octobre 2022, Paris. Le vendredi 14 octobre 2022

de 20h00 à 22h00

. gratuit

Lors de cette soirée d’improvisation, rien n’est écrit, rien n’est préparé. Tout le monde joue ! Venez passer un moment de convivialité, de détente et de rire lors de cette soirée « rencontre improvisée ». Tout le monde joue, il n’y a pas de spectateur. Centre Paris Anim’ Interclub 17 47 rue de Saussure 75017 Paris Contact : 0142276881 cainterclub17@actisce.org

