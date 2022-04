RENCONTRE | Imaginer un futur urbain inclusif La Condition Publique – Roubaix, 12 mai 2022, Roubaix.

La Condition Publique – Roubaix, le jeudi 12 mai à 09:00

**Penser la ville inclusive** Faire dialoguer recherche et expérience de terrain, c’est l’objectif de cette journée de réflexion sur la ville inclusive. La Métropole européenne de Lille, la Condition Publique et un collectif de sociologues, urbanistes et designers s’associent autour d’une série de rencontres et workshop. L’objectif ? Croiser le regard de différent·es expert·es : habitant·es, urbanistes, sociologues, agents chargés de la gestion urbaine, chercheur·euses. Reflechir aux usages différenciés de la ville, les vulnérabilités et les multiples inégalités d’accès à l’espace public. Sous le prisme du genre mais aussi de l’âge, du handicap, de l’origine sociale, culturelle ou encore ethnique, comment mobiliser l’imaginaire pour dépasser les limites des aménagements actuels et penser des vrais leviers actionnables ? L’art et la culture ont-ils un rôle à jouer dans le réinvestissement et l’appropriation des espaces ? **Table ronde** 10h-12h « Croiser les regards : la ville a-t-elle un genre ? » Sociotopie animera des échanges au sujet de l’appropriation des espaces publics par les citoyen·nes en faisant dialoguer l’expertise habitante, l’expertise universitaire ainsi que l’expertise de maîtrise d’ouvrage. **Ateliers** 14h – 16h30 _Atelier 1_ : « L’art, médiateur entre habitant·es et professionnel·les » avec l’artiste Nathalie Séjean Questionner la place de l’art dans l’espace public comme une opportunité de valoriser, au sein de l’espace public, la parole des personnes concernées souvent invisibilisée dans ces espaces. Intervenant·es : Nathalie Séjean, Ema Drouin (artiste, création balades urbaines à partir de voix des femmes), Pauline Guinard. _Atelier 2_ : “Roubaix en 2080 ! Et si… on imaginait ensemble un futur désirable et inclusif de la ville ? Le design fiction est une méthode utilisée pour voyager dans le futur. Grâce à cette méthodologie, nous invitons les participant·es à questionner la problématique du genre dans l’espace public de Roubaix. _Atelier 3_ : « Cartographier les usages pour comprendre les besoins des usager·es » Prendre en compte les usager·es : est-ce cartographier leurs usages ? _Atelier 4_ : « Expertises plurielles pour un urbanisme inclusif » Déconstruire « qui » fait la ville et ce que cela conditionne en matière d’accès aux espaces publics par l’ensemble des citoyen·es. Qui sont ces personnes-ressources invisibilisées et/ou difficiles à mobiliser ? L’atelier, sous forme de jeu décalé, consistera à connaître et déjouer les différents obstacles à la prise en compte du genre dans l’espace public .

Avec la Métropole européenne de Lille

La Condition Publique – Roubaix 14 place du Général Faidherbe, 59100, Roubaix Roubaix Est Nord



