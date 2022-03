Rencontre : image de l’Homme Fossile Les Eyzies, 20 mars 2022, Les Eyzies.

Rencontre : image de l’Homme Fossile Pôle d’interprétation de la Préhistoire 30 Rue du Moulin Les Eyzies

2022-03-20 14:30:00 – 2022-03-20 Pôle d’interprétation de la Préhistoire 30 Rue du Moulin

Les Eyzies Dordogne

“Le corps paléolithique et ses représentations”.

Imprégnées des découvertes scientifiques et de l’imaginaire des artistes depuis plus de 150 ans, les reconstitutions “en chair et en os” des hommes et femmes de la Préhistoire ont une histoire que Claudine Cohen et Charles Fréger partageront à l’occasion de cette rencontre sur le corps paléolithique et ses représentations.

La rencontre sera suivie d’une séance de dédicace.

+33 5 53 06 06 97

©PIP

