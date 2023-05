Rencontre Identités et territoires : Création, action, processus de guérison Bibliothèque Gaston-Miron Paris Catégories d’Évènement: ile de france

La Bibliothèque Gaston-Miron vous convie à la rencontre »Identités et territoires » le lundi 5 juin à 18h en compagnie de représentants des Premières Nations. La Bibliothèque Gaston-Miron vous convie à un partage d’expériences et à des lectures performées autour du Nitassinan, un lieu où les identités deviennent des processus dynamiques en compagnie d’un beau panel d’invités : – Maya Cousineau Mollen, écrivaine et Chargée de projet Relations avec les peuples autochtones

– Maurizio Gatti, expert de la littérature autochtone du Québec

– Natasha Kanapé Fontaine, artiste et écrivaine

– Marjolaine McKenzie, intervenante communautaire, fondatrice de la compagnie de théâtre Productions Papu Auass

– Elena Perlino, photographe documentaire

– Laurianne Petiquay, DG du Centre d’amitié de Latuque, VP du Regroupement des Centres d’amitié autochtones du Québec

– Wayne Robert Rabbitskin fondateur du National Indigenous Men’s Gathering. Cette délégation se réunit dans le cadre de la publication de l’ouvrage photographique »Indian Time » d’Elena Perlino (éditions Loco / éditions Escuminac).Les échanges seront modérés par Egidia Souto, Myriam Suchet et Brigitte Thiérion et seront suivis d’un verre de l’amitié.En partenariat avec le Crépal, le Centre d’études québécoises de la Sorbonne Nouvelle et La Broussaille. Entrée libre !

