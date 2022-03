Rencontre I Annie Cohen-Solal Institut du monde arabe-Tourcoing, 22 avril 2022, Tourcoing.

Rencontre I Annie Cohen-Solal

Institut du monde arabe-Tourcoing, le vendredi 22 avril à 18:30

Annie Cohen-Solal, née à Alger, est docteur ès lettres, professeur des universités et chercheuse associée à l’Institut d’Histoire moderne et contemporaine. Elle a occupé le poste de conseiller culturel aux États-Unis, et conduit sa carrière d’enseignement de Berlin à Jérusalem en passant par New York et Paris. Parmi ses livres, Sartre 1905-1980 (Gallimard, 1985), « Un jour, ils auront des peintres » (Gallimard, 2000, prix Bernier de l’Académie des Beaux-Arts), Leo Castelli & les siens (Gallimard, 2010, prix Artcurial du livre d’art contemporain), Mark Rothko (Actes Sud, 2013), Magiciens de la terre : Retour sur une exposition légendaire avec Jean-Hubert Martin (éditions Martin Barré et Centre Pompidou, 2014), tous traduits dans de nombreuses langues. Ses recherches portent sur l’artiste dans des problématiques d’exil, de déracinement et d’expatriation. Depuis 2016, elle prépare Picasso l’étranger, une exposition dont elle est la commissaire au Musée national de l’Histoire de l’Immigration, en partenariat avec le Musée national Picasso-Paris (du 12 octobre 2021-13 février 2022).” ________________________ **Un étranger nommé Picasso** Prix Femina Essai 2021 “Pourquoi le 18 juin 1901 Picasso est-il « signalé comme anarchiste » à la Préfecture de police, quinze jours avant sa première exposition parisienne ? Pourquoi le 1er décembre 1914 près de sept cents peintures, dessins et autres œuvres de sa période cubiste sont-ils séquestrés par le gouvernement français pour une période qui dure près de dix ans ? D’où vient l’absence presque totale de ses tableaux dans les collections publiques du pays jusqu’en 1947 ? Comment expliquer, enfin, que Picasso ne soit jamais devenu citoyen français ? Si l’œuvre de l’artiste a suscité expositions, ouvrages et commentaires en progression exponentielle à la hauteur de son immense talent, la situation de Picasso « étranger » en France a paradoxalement été négligée. C’est cet angle inédit qui constitue l’objet de ce livre. Pour l’éclairer, il faut exhumer des strates de documents ensevelis, retrouver des fonds d’archives inexploités, en rouvrir, un à un, tous les cartons, déplier chacune des enveloppes, déchiffrer les différentes écritures manuscrites. Alors tout s’organise autrement et le statut de l’artiste se révèle beaucoup plus complexe qu’on ne l’imaginait. Un étranger nommé Picasso nous entraîne dans une enquête stupéfiante sur les pas de l’artiste surdoué, naviguant en grand stratège dans une France travaillée par ses propres tensions. On le voit imposer au monde son œuvre magistrale, construire ses propres réseaux et devenir un puissant vecteur de modernisation du pays. Un modèle à contempler et peut-être à suivre.”

Institut du monde arabe-Tourcoing 9, rue Gabriel Péri 59200 Tourcoing Tourcoing Nord



2022-04-22T18:30:00 2022-04-22T20:00:00