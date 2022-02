Rencontre humanologique Auxerre, 11 mars 2022, Auxerre.

Rencontre humanologique Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre

2022-03-11 – 2022-03-11 Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert

Auxerre Yonne Auxerre

La règle du jeu est simple : à partir d’une question – D’où venons-nous ? À quoi servent les fleurs ? Pourquoi les enfants (et les grands) aiment les histoires ? Comment peut-on être un moine ? – Jean-François Dortier propose une idée et une histoire édifiante. C’est le prétexte à un échange avec le public : tous des curieux de l’humaine condition, tous riches de leur expériences et de leur savoir.

Au cours de ces rencontres, il sera notamment question d’Aborigènes et d’enfants sauvages, d’amoureux transis et de mafieux au grand cœur, d’Homo erectus et du dieu Ganesh à tête d’éléphant. Et de bien d’autre sujets encore…

Autant de clés d’entrée dans l’exploration de la nature humaine et de la diversité de ses manifestations.

