Rencontre hommage à Emilienne Kerhoas Rue de la petite Palud Landerneau, samedi 23 mars 2024.

Rencontre hommage à Emilienne Kerhoas Rue de la petite Palud Landerneau Finistère

Dans la cadre du Printemps des Poètes, la médiathèque accueille Alain-Gabriel Monot et Aïcha Dupoy de Guitard, auteurs du livre-hommage à Emilienne Kerhoas, Soie du feu sur l’étoffe du ciel aux éditions Calligrammes. Cette poétesse née à Landerneau et décédée en 2018 à 80 ans a publié plusieurs ouvrages de poésie et participé à des livres d’artiste. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 15:00:00

fin : 2024-03-23

Rue de la petite Palud Médiathèque Per Jakez Helias

Landerneau 29800 Finistère Bretagne mediatheque@mairie-landerneau.fr

L’événement Rencontre hommage à Emilienne Kerhoas Landerneau a été mis à jour le 2024-02-27 par OT LANDERNEAU DAOULAS