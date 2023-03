Rencontre. Histoires de spoliations musée d’art et d’histoire du Judaïsme Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Rencontre. Histoires de spoliations musée d’art et d’histoire du Judaïsme, 15 mars 2023, Paris. Le mercredi 15 mars 2023

de 19h00 à 21h00

. payant 6 € / 4 €* *moins de 26 ans, allocataires de minima sociaux, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap (accompagnateur gratuit – demander une place gratuite à handicaps@mahj.org), mutilés de guerre, sur présentation d’un justificatif en cours de validité Rencontre autour d’une série de podcasts réalisée par Léa Veinstein. Elle nous fait découvrir le travail de la Mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 (M2RS). Rencontre avec Léa Veinstein, réalisatrice de la série de podcasts, David Zivie et Elsa Vernier-Lopin, respectivement chef et chargée de recherches de la M2RS, animée par Jonathan Hayoun. Chargée de l’histoire de ses propriétaires, des familles juives persécutées, et de leur dépossession, l’œuvre d’art n’est plus seulement objet de contemplation ou d’étude mais également un objet d’histoire. L’objet spolié devient témoin. Et lorsque ces témoins jusqu’alors silencieux se mettent à « parler », c’est la voix des disparus qui se fait enfin entendre. La série de podcasts À la trace, est proposée par la Mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 (M2RS) du ministère de la Culture. musée d’art et d’histoire du Judaïsme 71, rue du Temple 75003 Paris Contact : https://www.mahj.org/fr/programme/histoires-de-spoliations-30434 https://fr-fr.facebook.com/mahjparis/ https://fr-fr.facebook.com/mahjparis/ https://mahj.tickeasy.com/fr-FR/produits?famille=2235832933960400013

@mahJ Photo J Galland Rencontre dans l’auditorium du mahJ

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu musée d'art et d'histoire du Judaïsme Adresse 71, rue du Temple Ville Paris Departement Paris Lieu Ville musée d'art et d'histoire du Judaïsme Paris

musée d'art et d'histoire du Judaïsme Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Rencontre. Histoires de spoliations musée d’art et d’histoire du Judaïsme 2023-03-15 was last modified: by Rencontre. Histoires de spoliations musée d’art et d’histoire du Judaïsme musée d'art et d'histoire du Judaïsme 15 mars 2023 Musée d'art et d'histoire du Judaïsme Paris Paris

Paris Paris