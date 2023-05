Rencontre Histoire avec Pauline Dreyfus Librairie Gallimard, 25 mai 2023, Paris.

Le jeudi 25 mai 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Nous avons le plaisir d’accueillir Pauline Dreyfus à l’occasion de la parution de « Ma vie avec Colette » paru aux éditions Gallimard.

Pauline Dreyfus raconte son goût pour l’œuvre de Colette, cette femme de lettres si moderne et exubérante, également comédienne et danseuse. Paradis perdu de l’enfance, amour des livres et des animaux sont autant de thèmes abordés donnant à redécouvrir la prose ardente d’une écrivaine pionnière.

Pauline Dreyfus est journaliste, écrivaine.

Elle est l’autrice d’une biographie de Robert Badinter.

Elle reçoit le prix Mémoire Albert-Cohen pour Ces choses qui arrivent en 2015.

Librairie Gallimard 15 boulevard Raspail 75007 Paris

Francesca Mantovani