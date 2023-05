Rencontre Histoire avec Michel Zink Librairie Compagnie, 15 mai 2023, Paris.

Le lundi 15 mai 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Nous recevons l’Académicien Michel Zink à l’occasion de la parution de son ouvrage « Parler aux « simples gens » » publié par les Éditions du Cerf.

Le christianisme au Moyen-Âge exige l’adhésion personnelle des individus. Il faut donc s’adresser à tous, et non pas en latin. Parler aux simples, parler des simples, faire parler les simples : tout se mêle, les formes littéraires en jouent et s’en enrichissent. C’est cet univers méconnu que parcourt ici le grand historien Michel Zink.

Michel Zink est professeur au Collège de France et secrétaire perpétuel de l’Académie des inscriptions et belles-lettres. Il est l’auteur de nombreux ouvrages consacrés à la littérature du Moyen-Âge, ainsi que de romans et de contes.

Librairie Compagnie 58 rue des Écoles 75005 Paris

