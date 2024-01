[rencontre] Heureuses erreures · Aurélien Barrau et Camille Boitel La Maison des métallos Paris, vendredi 23 février 2024.

Le vendredi 23 février 2024

de 19h00 à 20h30

.Tout public. payant

durée 1h30

tout public

tarifs 5, 9 ou 12€ (au choix, sans conditions)

réservation conseillée

la rencontre sera interprétée en langue des signes française (LSF)

Une rencontre placée sous le signe des erreures, avec l’astrophysicien Aurélien Barrau et l’acrobate Camille Boitel. Tous deux parlerons de fragilités, de ratés artistiques, de beauté, d’œuvres, de sciences, de vertiges, d’inventions… En somme, de la beauté qui peut résider dans l’idée même d’erreurs.

Cher Aurélien !

Quand on m’a proposé de rencontrer un « scientifique » pour une « conversation publique» , la première personne à laquelle j’ai pensé c’est bien toi. Car on pense souvent à toi comme à un proche qu’on ne connaît presque pas.

Et, même si je me doute bien que tu dois n’avoir aucun temps à consacrer à ça, est-ce que tu passes à Paris durant le mois de février prochain ? Est-ce que tu serais d’accord pour faire un détour de quelques heures à La Maison des métallos pour venir parler avec nous d’erreures, de fragilités, mais aussi de beauté, d’œuvres, pour parler de sciences, de vertiges, d’invention ?

C’est une conversation. Pour ma part, je ne sais pas encore ce que je vais dire. Peut-être raconter mes ratés artistiques ? En effet, c’est étrange mais c’est sans doute la chose la plus belle que j’ai faite, de me rater, sans cesse, parfois effroyablement… Quand je les raconte, tout le monde se met à les aimer follement, un peu plus et rater avec aplomb devient tentant… Mes naufrages publics ont été presque constants ; d’ailleurs, c’est peut-être la raison pour laquelle je trouve l’écriture si belle : cette tentative désespérée de passer par un chemin inconnu, sans savoir exactement où l’on souhaite aller aller (mais en sachant toujours précisément ce que ce n’est pas).

La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

Contact : https://www.maisondesmetallos.paris/conversation-heureuses-erreures +33142002520 reservation@maisondesmetallos.paris https://www.facebook.com/maisondesmetallos/ https://www.facebook.com/maisondesmetallos/ https://maisondesmetallos-billetterie.mapado.com/event/291735-heureuses-erreures

@florence_gaty