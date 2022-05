Rencontre Hervé Hyacinthe Ault, 22 mai 2022, Ault.

Rencontre Hervé Hyacinthe Ault

2022-05-22 13:00:00 – 2022-05-22 17:00:00

Ault Somme

“Grand Bien vous Fasse” laissez-vous emporter par la poésie… Et si vous veniez écouter …

Temps suspendu, écoute, lecture, mots, poèmes ….

Hervé Hyacinthe poète-ouvrier présente “Marquer le temps” son septième recueil.

Un recueil conçu aussi bien pour les yeux que pour les oreilles

Des textes sur notre époque sans phare ni métaphore. Les mots d’un poète-ouvrier, la musique pour les porter. La désillusion, l’espérance, la promesse d’un moment où se mêle fragilité humaine et fraternité.

Le recueil “Marquer le Temps” est plus qu’un recueil de poésie – 12 de ses 25 poèmes ont fait l’objet de compositions musicales et peuvent être écoutés par l’intermédiaire des QR codes qui ponctuent le livre

+33 6 81 96 45 31 https://le-ptit-aulty.fr/

Ault

