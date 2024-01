[rencontre] Héritages queer avec Antoine Idier et Cy Lecerf Maulpoix La Maison des métallos Paris, mardi 20 février 2024.

Le mardi 20 février 2024

de 19h00 à 20h30

.Public adolescents adultes. payant

durée 1h30

tarifs 5, 9 ou 12€ (au choix, sans condition)

réservation conseillée

Un voyage en terre queer et une histoire des cultures lgbtqi+ avec deux jeunes auteurs parmi les plus brillants de leur génération qui tous les deux analysent les apports immenses des luttes passées pour mieux éclairer le présent et les combats écologiques et sociaux en cours.

Méconnu en France, le Manifeste gay de Carl Wittman est l’un des textes fondateurs du militantisme gay et queer états-unien, écrit juste avant les émeutes de Stonewall en 1969. Traduit pour la première fois en français, cette réflexion radicale sur l’essor des mouvements de libération sexuelle théorise la nécessité d’une alliance avec d’autres luttes sociales (droits civiques, féministes, pacifistes). Un peu plus d’un demi-siècle plus tard, l’auteur et militant Cy Lecerf Maulpoix revient sur l’importance stratégique de ce texte pour l’époque et en tire un « contrechant », réflexion poétique sur son propre parcours pédé et les enjeux politiques qui le balisent.

De son côté, Antoine Idier, avec l’auteur de bande dessinée Pochep, analyse la constitution et la transformation des identités LGBTQI+, ainsi que les cultures et les communautés permettant à des minorités sexuelles de vivre et résister dans une société hostile. « Pédés », « gouines », « invertis », « folles »… Autant d’insultes que les LGBTQI+ se sont réappropriées au fil de l’histoire pour revendiquer leur existence. Depuis la naissance de l’homosexualité en tant que catégorie médicale au début du XIXe siècle, les minorités sexuelles n’ont cessé d’inventer des codes culturels et des sociabilités, de forger des représentations et des outils de lutte.

Une rencontre programmée par Olivier Martinaud et modérée par Zoé Sfez.

La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

Contact : https://www.maisondesmetallos.paris/rencontre-heritages-queer +33147002520 reservation@maisondesmetallos.paris https://www.facebook.com/maisondesmetallos https://www.facebook.com/maisondesmetallos https://maisondesmetallos-billetterie.mapado.com/event/293471-heritages-queer-antoine-idier-cy-lecerf-maulpoix

