2022-11-19 10:00:00 – 2022-11-19 13:00:00

Hautes-Pyrnes Initiative originale le samedi 19 novembre, les Halles de Lourdes seront à l’heure du FCL XV ! De 10h à 13h/14h, des ateliers seront animés par l’école de rugby du Pays de Lourdes et le groupe polyphonique Sostrada chargé de mettre l’ambiance. Il sera possible de faire griller viande ou poisson sur place. Les rugbymen seront eux-mêmes au fourneau. Deux planchas seront installées dans le passage entre la halle et la médiathèque. Sponsors et partenaires seront associés à cet événement. Vêtements et tenues « rouge et bleu » seront en vente. Les halles seront décorées aux couleurs du club. Entrée libre et gratuite. Sans réservation. Place du Champ Commun LOURDES Lourdes

