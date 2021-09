Rencontre Habiter demain, c’est apprendre à partager l’espace, Philippe Simay Caen, 6 octobre 2021, Caen.

Rencontre Habiter demain, c’est apprendre à partager l’espace, Philippe Simay 2021-10-06 18:30:00 18:30:00 – 2021-10-06 20:30:00 20:30:00 Le Dôme 3 Esplanade Stéphane Hessel, 14000 Caen

Caen Calvados

Sous forme de conversation avec Christine Leconte et le public, Philippe Simay nous invite à réfléchir ensemble sur la question Habiter, c’est apprendre à partager l’espace.

Il propose de poser un regard positif et optimiste sur les changements que nous devons opérer et prendre le prétexte de cette “urgence climatique” pour réimaginer nos pratiques, nos façons d’habiter le monde, de construire, de travailler.

Introduction : Par Alain Van der Malière, président du Pavillon et Christian Duplessis, président de Insitu.

Animation : Christine Leconte, architecte-urbaniste, membre du commissariat collégial de la biennale.

Gratuit. Places limitées.

Pass sanitaire : à ce jour, il sera demandé. Conditions d’accès et mesures adaptées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

Ces ateliers sont programmés dans le cadre de la Biennale d’architecture et d’urbanisme de Caen-Normandie, organisée par Le Pavillon et In-Situ, avec le soutien de la Ville de Caen et de Caen la mer, du 6 au 10 octobre 2021.



contact@lepavillon-caen.com +33 2 31 83 79 29 https://www.biennalearchi-caen.com/

