Rencontre : goûter international



2022-11-05 14:00:00 – 2022-11-05 17:30:00

EUR 0 0 Les participants pourront amener une spécialité culinaire de leur pays d’origine pour partager et échanger autour d’un buffet ouvert à la mode espagnole. Parole donnée aux migrants et bénévoles des associations POUR, Femmes d’horizons et Terres d’horizons, autour d’une table ronde radiophonique animée par Radio Oloron installée à la Villa Bedat pour l’occasion.

