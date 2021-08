Rencontre gourmande autour du pain Médiathèque La Grand-Plage, 23 octobre 2021, Roubaix.

Rencontre gourmande autour du pain

Médiathèque La Grand-Plage, le samedi 23 octobre à 11:00

Rendez-vous autour du pain, cet aliment ancestral et universel. Après le petit film documentaire “Elle fait le plus vieux pain du monde”, nous échangerons sur les symboliques du pain et sur les techniques de levain. Cette rencontre sera suivie d’une dégustation de pains du monde. “Co-pains d’ici et d’ailleurs”, un événement proposé par l’association Astuce dans le cadre de l’Année des Saveurs du Monde. Avec la participation de Citéphilo et du Centre Permanent du Goût.

Gratuit, Entrée libre

“Co-pains d’ici et d’ailleurs”

Médiathèque La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Roubaix Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-23T11:00:00 2021-10-23T12:30:00