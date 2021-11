Paris visioconférence Paris RENCONTRE GIR93 : FACE AUX TROUBLES DU COMPORTEMENT : LES UNITÉS D’HÉBERGEMENT RENFORCÉ (UHR) ET LES UNITÉS COGNITIVO-COMPORTEMENTAL (UCC) visioconférence Paris Catégorie d’évènement: Paris

**Notre prochaine rencontre GIR93 gérontologie portera :** **Sur le thème : Face aux troubles du comportement : les unités d’hébergement renforcé (UHR) et les unités cognitivo-comportemental (UCC)** Les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées présentes parfois des troubles du comportement productif tels que des hallucinations, de l’agitation, des troubles du sommeil, de l’agressivité … Autant de troubles qui sont difficiles à vivre pour la personne et son entourage. Des unités présentes sur le territoire de la Seine Saint Denis peuvent prendre en charge ces personnes : les Unités d’Hébergement Renforcé (UHR) et les Unités Cognitivo-Comportementale (UCC). Tandis que l’UCC est une unité d’hospitalisation qui permet notamment de stabiliser les troubles du comportement, l’UHR est un hébergement séquentiel qui vise le maintien ou la réhabilitation des capacités fonctionnelles ou cognitives des personnes. Nous vous proposons lors de cette rencontre GIR de mieux identifier les missions et modalités d’intervention de chacune de ces unités, ainsi que leurs conditions d’accès. de 14h30 à 16h00, en visioconférence **Intervenants :** * Dr Raoul AIKPA, médecin gériatre, EHPAD les Ormes, GHI Le Raincy-Montfermeil-GPNE * Dr Amivi Wonegou, médecin, UCC de l’hôpital Casanova, CH St Denis * Ehpad Camille Saint Saens (intervenant à préciser) Pour vous inscrire, cliquer sur le bouton en haut à droite “inscription à l’évènement”. Vous recevrez un lien visio-conférence teams. **_Les rencontres GIR93 c’est quoi ?_** Le groupe GIR93 est à l’origine né de la volonté de professionnels intervenant auprès de la personne âgée de se rencontrer pour échanger et mieux se connaitre. Ouvert à tous professionnels, de tous secteurs, sur l’ensemble du département de la Seine Saint Denis, GIR93 est aujourd’hui organisé par les dispositifs d’appui à la coordination du département (DAC93). Les thèmes abordés sont élargis à l’ensemble des publics, on parlera de GIR93 polyvalent, en alternance avec des rencontres plus spécifiques sur la personne âgée. Le groupe a pour objectif de : permettre à ces professionnels de s’informer sur divers thèmes avoir une meilleure connaissance des partenaires échanger autour de leur pratique La prochaine rencontre GIR93 aura lieu lundi 8 novembre

