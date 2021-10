Rencontre – Génération Ikikomori Médiathèque Françoise Sagan, 7 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 7 octobre 2021

de 19h à 20h30

gratuit

Intervenants : Jérôme Dubois, auteur de BD, Maia Fansten, sociologue et Cristina Figueiro, anthropologue, animée par le journaliste Rafik Djoumi.

Hikikomori désigne un état psychosocial et familial concernant principalement des hommes vivant coupés du monde, cloîtrés dans leurs chambres pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, et ne sortant que pour satisfaire aux impératifs des besoins corporels. En résidence à Formula Bula pour son nouveau projet de fiction sur le thème de l’isolement, Jérôme Dubois aborde le phénomène Hikikomori avec Maïa Fansten, sociologue, et Cristina Figueiredo, anthropologue, toutes deux co-coordinatrices de l’ouvrage « Hikikomori Une expérience de confinement » Rennes, paru en 2021 aux éditions Presses de l’EHESP.

Rafik Djoumi est un journaliste culturel, chroniqueur à Arrêt sur images, Capture Mag et dans de nombreux journaux, directeur de collection aux éditions Atlas et rédacteur en chef de l’émission BiTS sur Arte (arrétée en mai 2019) et du défunt site Matrix Happening. Il est aussi connu pour sa position favorable vis-à-vis de la reconnaissance et l’analyse critique des séries télévisées populaires et des blockbusters comme Star Wars, et plus généralement de l’impact sur la société de ce qu’il nomme lui-même la “culture geek ».

Jérôme Dubois est né en 1989 à Rueil-Malmaison dans les Hauts-de-Seine où il passera toute son enfance. Après des études d’art à la Hear de Strasbourg, il publie ses premières BD qui seront rapidement remarquées et sélectionnées à Angoulême. “Dans tes yeux” remporte le prix des lycéens en 2019. En 2020, un dyptique est publié simultanément chez deux éditeurs différents Cornélius et Matière. “Citéville” et “Citéruine” se lisent en miroir, et décrivent un monde imaginaire où la violence de notre quotidien est révélé par l’absurde. Son versant est un univers parallèle dénué de tout être humain. Jérôme Dubois est lauréat de la Commande nationale d’estampes en 2021. Il est en résidence d’écrivain pour une année avec la Région Île-de-France et Formula Bula.

La rencontre se déroule dans le cadre de la 9eme édition du festival Formula Bula, deux expositions “Le chant du monde” et “Cité in, cité out” permettent de découvrir le travail de Jérôme Dubois jusqu’au 23 octobre à la médiathèque Françoise Sagan (Paris 10°)

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg Paris 75010

© Jérôme Dubois