Rencontre Gastronome : la charcuterie Pistorozzi 2021-08-04 18:00:00 18:00:00 – 2021-08-04 20:30:00 20:30:00 Route du Reginu D63
Ville-di-Paraso Corse

Ville-di-Paraso Corse Ville-di-Paraso EUR Rencontrez Pierre-Louis Pistorozzi, éleveur et artisan charcutier.

Découvrez avec lui, sur son exploitation, la production traditionnelle puis régalez-vous de ses charcuteries et autres produits artisanaux.

