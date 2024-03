Rencontre frelon asiatique La passerelle-Médiathèque de Labège Labège, jeudi 21 mars 2024.

Rencontre frelon asiatique 20 ans d’un insecte redouté. Rencontre animée par Richard Cuartero, apiculteur, qui vous expliquera tous les secrets de ce prédateur d’abeille et les gestes à adopter face à un nid de frelons. Jeudi 21 mars, 20h30 La passerelle-Médiathèque de Labège Gratuit – entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-21T20:30:00+01:00 – 2024-03-21T22:00:00+01:00

Fin : 2024-03-21T20:30:00+01:00 – 2024-03-21T22:00:00+01:00

La passerelle-Médiathèque de Labège 15 rue de l'Autan Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie 05-62-88-35-27 http://www.mediatheque-labege.fr

Labège conférence

Mairie de Labège ; Adobe Stock