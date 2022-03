Rencontre – FRANCOIS BÉGAUDEAU Salle des associations Scorbé-Clairvaux Catégories d’évènement: Scorbé-Clairvaux

Vienne

Rencontre – FRANCOIS BÉGAUDEAU
Salle des associations, 11 avril 2022, Scorbé-Clairvaux.

Salle des associations, le lundi 11 avril à 18:00

Dans son nouveau livre, François Bégaudeau remet en question l’impact du vote et les positions de représentant et représenté. Abstentionniste non-prosélyte, il voit simplement en ce geste tout sauf le politique que d’autre y voient essentiellement. Après une prise de parole, vous pourrez échanger autour d’un verre, et faire dédicacer votre livre (vendu sur place, 14€, par CB) Salle des associations, en face de l’école. Gratuit.

Cet auteur et réalisateur vient présenter son nouveau livre dans un moment convivial. Il remet en question l’utilité du vote. Salle des associations 2 Pl. de la Mairie, 86140 Scorbé-Clairvaux Scorbé-Clairvaux Vienne

