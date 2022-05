Rencontre franco-allemande des Vieux Tracteurs Sélestat Sélestat Catégories d’évènement: Bas-Rhin

2022-07-03 09:00:00 – 2022-07-03 18:00:00

Sélestat Bas-Rhin Exposition de vieux tracteurs et machines agricoles, cortège à 10h30, démonstration de battage, animations, jeux, buvette et restauration sur place, organisée par l’association Les Vieux Tracteurs du Centre-Alsace. Exposition franco-allemande de vieux tracteurs avec cortège, animations et restauration sur place +33 6 88 78 29 22 Exposition de vieux tracteurs et machines agricoles, cortège à 10h30, démonstration de battage, animations, jeux, buvette et restauration sur place, organisée par l’association Les Vieux Tracteurs du Centre-Alsace. Sélestat

