Rencontre Franck Seguin Douarnenez, 19 juin 2021-19 juin 2021, Douarnenez.

Rencontre Franck Seguin 2021-06-19 – 2021-06-19 Place de l’Enfer Auditorium

Douarnenez 29100

Dans le cadre du Festival FOTO, rencontre gratuite avec Franck Seguin, le samedi 19 juin à 10h30 à l’auditorium du Port musée. Visionnage du film de Guillaume Néry « One breath around the world ». A l’issue de la rencontre le photographe signera son livre « Guillaume Néry, à plein souffle ».

Réservation obligatoire

Exposition Franck Seguin : Guillaume Néry, l’homme qui marche sous l’eau. Exposition à la Villa Cornic à partir du 19 juin

Guillaume Néry est un champion d’apnée française, spécialiste de la profondeur. Avec le photographe Franck Séguin à ses côtés, en apnée lui aussi, il parcourt les mers du globe et les sites d’exception. Ses plongées et les photos que nous rapporte Franck Seguin, sont autant de performances artistiques qui se révèlent être de véritables hymnes au monde sous-marin. À votre tour, plongez avec Guillaume Néry dans ces photos très grand format d’un bleu profond.

dernière mise à jour : 2021-06-11 par