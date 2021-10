Cenon Rocher de Palmer Cenon, Gironde Rencontre « Focus sur deux expériences engagées » Rocher de Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Gironde

Rencontre « Focus sur deux expériences engagées » Rocher de Palmer, 2 novembre 2021, Cenon. Rencontre « Focus sur deux expériences engagées »

Rocher de Palmer, le mardi 2 novembre à 18:30

« Révolution tunisienne, dans la rue avec la jeunesse engagée », rencontre avec Hervé Lequeux (photoreporter), autour de ses photographies réalisées lors des premiers jours de la Révolution du Jasmin, en janvier 2011.« Jardin d’Afrique de Rachid koraïchi », rencontre avec le Docteur Mongi Slim (responsable du Croissant-Rouge) autour du jardin cimetière créé par Rachid Koraïchi à Zarzis en Tunisie pour enterrer dignement les dépouilles des migrants noyés en Méditerranée et rejetées sur les côtes.Autour du concert de Jawhar dans le cadre de Bons Baisers de Tunisie. EN SAVOIR PLUS

Entrée libre

Rencontre « Focus sur deux expériences engagées », Rocher de Palmer, Cenon Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-02T18:30:00 2021-11-02T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cenon, Gironde Autres Lieu Rocher de Palmer Adresse 1 rue Aristide Briand Cenon Ville Cenon lieuville Rocher de Palmer Cenon