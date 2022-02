Rencontre – Festival Sonic Protest Main d’Oeuvre Saint-Ouen-sur-Seine Catégories d’évènement: Saint-Ouen-sur-Seine

**vendredi 25 et samedi 26 mars** Rencontres, ateliers-débats sur les pratiques dites « brutes » de la musique (liens entre handicap et musique, relation au corps par la musique etc). **Plus d’infos :** [https://sonicprotest.com/?fbclid=IwAR0pllRUBpQnbOhyScJxmtwo2QEsXH11ZGBa5EL7-ntnLn25nXo02c7l7DA#rencontres](https://sonicprotest.com/?fbclid=IwAR0pllRUBpQnbOhyScJxmtwo2QEsXH11ZGBa5EL7-ntnLn25nXo02c7l7DA#rencontres)

6èmes rencontres internationales autour des pratiques brutes de la musique Main d’Oeuvre 1 rue Charles Garnier 93400 Saint-Ouen-sur-Seine Seine-Saint-Denis

