RENCONTRE FAMILLE LES ENFANTS ET LES ÉCRANS Prémian, samedi 23 mars 2024.

Rencontres thématique dans le cadre du Printemps des Poètes sur le thème de la Grâce

Atelier d’écriture, Lecture de poèmes, Projection ….

Cycle D’une Vallée à l’Autre, thème Rêver Grand , en partenariat avec Échos-ci, Échos-là

Particpation Libre

Affiche ©Fabienne Verdier

Programme complet de la rencontre

13h30-15h30 Atelier d’écriture avec Marieke Hazard

15h30-17h30 Restitution accompagnée à la voix par Diane Werneburg et présentation d’un projet d’écriture et de sérigraphie par Hélène Tallon-Vanerian et Véronique Bianchi

18h30 Lecture de poèmes par Jean-Marc Barrier, accompagné par la musique du monde de Franck Sphota

Jean-Marc Barrier

Entre montagne et mer, il aime écrire et dessiner, faire des livres avec des amis. Dans l’écriture poétique, il aime la liberté, cherche à rester au plus près du ressenti, ce qui ouvre à une langue plus aventureuse, et à un sentiment d’authenticité.

Derniers livres parus La nuit élastique, Virga, Ailleurs debout et La rue infinie, aux éditions Phloème, et Noir estran aux éditions La tête à l’envers.

https://jeanmarcbarrier.fr

Franck Sphota

Gourmand des sons du monde, de ceux qui touchent et font voyager, il aime choisir des instruments qui Amplifient ce que le corps propose.

Des instruments audacieux, parfois mystérieux et bien souvent merveilleux.

https://francksphota.jimdosite.com

Sons, musique et poèmes forment une rivière. Le corps est présent, les éléments, les résonances entre la vie intérieure et le monde.

L’air nous tient ensemble , dans une écoute partagée et les vibrations des êtres. Outre des extraits de Virga et La nuit élastique, seront lus des poèmes inédits et un extrait de 196 matins, livre à paraître prochainement.

20h Repas par Marie du Ticari (payant)

21h Projection

Anna Halprin Le souffle de la danse de Ruedi Gerber

2010 | 80’ | Documentaire | États-Unis, Suisse | Zas Film

Pionnière américaine de la danse contemporaine, Anna Halprin a redéfini l’art moderne avec la conviction que la danse peut nous transformer et nous guérir à tous les âges de la vie. Son unique injonction Dansez votre vie !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 13:30:00

fin : 2024-03-23

D908 Place Maurice Amans

Prémian 34390 Hérault Occitanie aufildesarts.x@neuf.fr

