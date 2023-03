Rencontre / Exposition / Dégustation « De la vigne au vin » BilhacBilhac Catégories d’Évènement: Bilhac Bilhac

Corrèze

Rencontre / Exposition / Dégustation « De la vigne au vin », 18 mars 2023, BilhacBilhac . Rencontre / Exposition / Dégustation « De la vigne au vin » Bilhac Corrèze Bilhac

2023-03-18 – 2023-03-18 Bilhac

Corrèze Bilhac Bilhac L’association Patrimoine Animation Culture de Bilhac organise « De la Vigne au Vin » : une Rencontre / Exposition / Dégustation sur le thème du vin, avec l’intervention de viticulteurs locaux. Buvette. Réservation obligatoire avant le 15 mars au 06 83 35 06 65 Bilhac Bilhac

dernière mise à jour : 2023-03-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Bilhac Bilhac, Corrèze Autres Lieu Bilhac Bilhac Adresse Bilhac Corrèze Bilhac Ville BilhacBilhac Departement Corrèze Lieu Ville Bilhac Bilhac

Bilhac Bilhac BilhacBilhac Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bilhacbilhac /

Rencontre / Exposition / Dégustation « De la vigne au vin » 2023-03-18 was last modified: by Rencontre / Exposition / Dégustation « De la vigne au vin » Bilhac Bilhac 18 mars 2023 Bilhac Bilhac Corrèze Corrèze

BilhacBilhac Corrèze