Rencontre & expo 303 Ecole des Beaux-Arts Nantes St-Nazaire, 17 novembre 2021, Nantes. 2021-11-17 Rencontre autour du nouveau numéro »Jeux » avec l’équipe de la revue 303, le 1er décembre à Askip (café, bar, laverie sur le parvis de l’École)

Horaire : 14:00 18:00

Rencontre autour du nouveau numéro »Jeux » avec l'équipe de la revue 303, le 1er décembre à Askip (café, bar, laverie sur le parvis de l'École) La bibliothèque des Beaux-Arts accueille une exposition sur les éditions 303Du 15 novembre au 15 décembre Le mercredi 1er décembre à 17h à Askip, rencontre avec l'équipe de le revue 303 Échange avec l'équipe de 303 autour d'un verre et présentation du dernier numéro « Jeux ».Avec Aurélie Guitton, directrice ; Eva Prouteau, directrice de la publication ; Alexandra Spahn, chargée d'édition ; Carine Sellin, responsable de rédaction ; Elise Gruselle, responsable de diffusion. Maison d'édition installée à Nantes, les Éditions 303 sont dédiées à la connaissance et à la création dans le domaine culturel.Riches d'un catalogue de près de trois cents titres, elles publient et diffusent des ouvrages sur le patrimoine et les arts présents dans les Pays de la Loire et d'autres territoires. Ecole des Beaux-Arts Nantes St-Nazaire adresse1} Île de Nantes Nantes 44200 Île de Nantes

