Rencontre exceptionnelle : » Mon crime » avec Fabrice Luchini et François Ozon Cinéma les 7 Parnassiens, 13 mars 2023, Paris. Le lundi 13 mars 2023

de 18h40 à 20h30

. payant Tarif plein à 11,50€ la place. Tarif réduit pour les plus de 65 ans, les chômeurs, et les familles nombreuses (sur justificatif) à 8,50€ la place. Tarif jeune (moins de 27 ans sur justificatif) à 4,90€. Mon crime, le nouveau film de François Ozon au 7 Parnassiens avec la présence exceptionnelle de l’acteur Fabrice Luchini et François Ozon ce lundi 13 mars à la séance de 18h40 pour une présentation ! Dans les années 30 à Paris, Madeleine Verdier, jeune et jolie actrice sans le sou et sans talent, est accusée du meurtre d’un célèbre producteur. Aidée de sa meilleure amie Pauline, jeune avocate au chômage, elle est acquittée pour légitime défense. Commence alors une nouvelle vie, faite de gloire et de succès, jusqu’à ce que la vérité éclate au grand jour…

Un film soutenu par l’AFCAE. A retrouver au cinéma les 7 Parnassiens lundi 13 mars à 18h40. Cinéma les 7 Parnassiens 98 Boulevard du Montparnasse 75014 Paris Contact : https://www.parnassiens.com/reserver/

