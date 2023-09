Rencontre exceptionnelle avec Jerry Stahl Librairie Delamain Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le mardi 26 septembre 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Nous aurons le plaisir de recevoir Jerry Stahl pour le lancement de son nouveau livre « Permanent Midnight » publié aux Éditions Rivages.

Au programme : débat, signature et verre amical ! Venez découvrir Permanent Midnight publié aux Éditions Rivages. Un livre organique et drôle ! Redécouvrez le premier récit autobiographique de l’ex-scénariste à succès et ex-junkie, Jerry Stahl. On y croise Hubert Selby, Burroughs, Larry Flint, Art Pepper, Kurt Cobain, Mickey Rourke…. Toute une galerie de marginaux mythiques. Âmes sensibles s’abstenir. Ex-scénariste notamment d’épisodes de Twin Peaks, Jerry Stahl devient accro à l’héroïne. Il se raconte dans Permanent Midnight, adapté au cinéma par David Veloz, avec Ben Stiller dans le rôle-titre. « Jerry Stahl n’écrit pas de livres, il vous pousse sous des trains, vous jette dans des trous… » Photographie © Ulf Andersen Librairie Delamain 155 rue Saint-Honoré 75001 Paris Contact : https://www.facebook.com/librairiedelamain https://www.facebook.com/librairiedelamain

Librairie Delamain 155 rue Saint-Honoré 75001 Paris

