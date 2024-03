Rencontre Évelyne Bloch-Dano La Galerne Le Havre, jeudi 28 mars 2024.

Membre du jury du Prix Femina, biographe consacrée, essayiste, avec une œuvre qui va de « Madame Zola » et « Madame Proust » (Prix Renaudot de l’essai), à ses plus récentes « Maisons d’écrivain » ou à « L’Âme sœur », Évelyne Bloch-Dano aborde avec « Violette et Stella » un genre nouveau le roman.

Trois femmes, deux générations, deux amies d’enfance et la mère de l’une d’elle pour une histoire que l’autrice a choisi de développer de 2007 à 2017. Dans ce récit féminin et féministe mais il y a mille nuances de féminisme –, chacune cherche sa liberté. Un désir violent d’émancipation traverse le récit.

Évelyne Bloch-Dano se reconnaît dans ses trois personnages et, des seventies utopiques aux années de crise actuelle, elle brosse le portrait souriant et mélancolique d’une femme plurielle.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-28 18:00:00

fin : 2024-03-28

La Galerne 148 Rue Victor Hugo

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

