2022-04-24 15:00:00 – 2022-04-24 17:00:00

Val-de-Moder Bas-Rhin Val-de-Moder EUR Rencontre et temps de partage avec l’artiste Françoise SAUR : Autour du “temps du bonheur” Les photographies que le Musée de l’Image Populaire expose actuellement sont extraites de son journal photographique débuté en 1970, à la manière de notes photographiques et qui documentent son parcours de vie, sa vie familiale, l’évolution des mœurs et de la société. Son journal contient actuellement 11300 pages. Ce corpus va être déposé prochainement à la BNF. Lors de cette après-midi, Françoise SAUR vous propose de partager son expérience en vous faisant découvrir

– des exemples d’albums,

– des tirages argentiques des séries “Lenteur de l’avenir” et “Les années combi”, extraites de ces albums,

– deux vidéos accompagnées des livres “Les années combi”, Prises de vie (éd. Mediapop), également extraites de ce journal.

