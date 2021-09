Die Die Die, Drôme Rencontre et signature – Corinne Morel Darleux Die Die Catégories d’évènement: Die

Drôme

Rencontre et signature – Corinne Morel Darleux Die, 25 septembre 2021, Die. Rencontre et signature – Corinne Morel Darleux 2021-09-25 10:30:00 10:30:00 – 2021-09-25 12:30:00 12:30:00 Librairie Mosaïque 35 rue Camille Buffardel

Die Drôme Corrine Morel Darleux, née le 1er octobre 1973, est une auteure, essayiste, chroniqueuse et militante écosocialiste française. contact@librairiemosaique.fr +33 4 75 22 01 93 dernière mise à jour : 2021-09-06 par

Détails Catégories d’évènement: Die, Drôme Autres Lieu Die Adresse Librairie Mosaïque 35 rue Camille Buffardel Ville Die lieuville 44.75452#5.37052